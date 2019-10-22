В Югре по нацпроекту планируют оборудовать "умные квартиры" для инвалидов-колясочников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 октября. /ТАСС/. Первая в Югре "умная квартира" для инвалида-колясочника оборудована в Ханты-Мансийске. Опыт подобного жилья планируется тиражировать по всему региону в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщила во вторник пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.

"Ханты-Мансийск первый из муниципалитетов Югры внедрил практику оборудования "умной квартиры" для людей с ограниченными возможностями здоровья. При поддержке администрации Ханты-Мансийска квартира местной жительницы инвалида-колясочника Ирины Башмаковой была переоборудована в соответствии с ее потребностями: расширены дверные проемы, установлена автоматическая входная дверь, освещение квартиры, кровать с подъемником, рулонные шторы - все на дистанционном управлении, также под специальные нужды оснащена ванная комната", - говорится в сообщении.

Глава города Максим Ряшин отметил, что муниципалитет планирует сделать проект по созданию подобной квартиры типовым. "Еще раз все выверим и сделаем стандартный набор. В этой квартире, что касается автоматизированных систем, Ирина все решала сама. Мы же можем предусмотреть стандартный набор для других людей с ограничениями по здоровью", - сказал он.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что этот опыт нужно перенять другим муниципалитетам.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).