Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Югре по нацпроекту планируют оборудовать "умные квартиры" для инвалидов-колясочников

Первая такая квартира появилась в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 октября. /ТАСС/. Первая в Югре "умная квартира" для инвалида-колясочника оборудована в Ханты-Мансийске. Опыт подобного жилья планируется тиражировать по всему региону в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда", сообщила во вторник пресс-служба администрации Ханты-Мансийска.

"Ханты-Мансийск первый из муниципалитетов Югры внедрил практику оборудования "умной квартиры" для людей с ограниченными возможностями здоровья. При поддержке администрации Ханты-Мансийска квартира местной жительницы инвалида-колясочника Ирины Башмаковой была переоборудована в соответствии с ее потребностями: расширены дверные проемы, установлена автоматическая входная дверь, освещение квартиры, кровать с подъемником, рулонные шторы - все на дистанционном управлении, также под специальные нужды оснащена ванная комната", - говорится в сообщении.

Глава города Максим Ряшин отметил, что муниципалитет планирует сделать проект по созданию подобной квартиры типовым. "Еще раз все выверим и сделаем стандартный набор. В этой квартире, что касается автоматизированных систем, Ирина все решала сама. Мы же можем предусмотреть стандартный набор для других людей с ограничениями по здоровью", - сказал он.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что этот опыт нужно перенять другим муниципалитетам.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Проблемный дом в Кемерове достроят до конца года за счет частных средств
От действий недобросовестного застройщика пострадал 181 человек, сумма ущерба - более 367 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС