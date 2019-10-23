В Бурятии создадут региональный Фонд поддержки дольщиков

УЛАН-УДЭ, 23 октября. /ТАСС/. Региональный Фонд поддержки дольщиков будет создан в Бурятии для помощи гражданам - участникам долевого строительства. Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Николай Рузавин.

В июне 2019 года в Улан-Удэ приезжал заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев. Он провел ряд совещаний, посвященных решению проблем обманутых дольщиков. Тогда Ткачев сообщал, что в республике 493 человека имеют проблемы, связанные с недостроем. 16 октября глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил ТАСС, что появляются новые дольщики, у которых возникают проблемы, теперь их порядка 1 тыс. человек.

"В Бурятии будет создан региональный Фонд поддержки дольщиков, соответствующее постановление подписано главой республики Алексеем Цыденовым. Создание регионального фонда поддержки участников долевого строительства даст возможность привлечь деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых признаны банкротами", - написал он.

Рузавин уточнил, что учредителем фонда станет Минстрой Бурятии.

В июне 2019 года Рузавин сообщал журналистам, что для завершения строительства проблемных объектов на территории республики необходимо 499,5 млн рублей.

Всего, по последним данным, в Бурятии участниками долевого строительства являются более 3 тыс. граждан, в свои будущие квартиры они в целом вложили порядка 7 млрд рублей.