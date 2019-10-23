Новосибирские власти получат 269 млн рублей в 2020 году на расселение ветхого жилья

НОВОСИБИРСК, 23 октября. /ТАСС/. Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставит Новосибирской области более 269 млн рублей для расселения граждан из ветхого аварийного жилья в 2020 году. Об этом ТАСС в среду сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

"В начале октября правление фонда одобрило заявку региона на предоставление финансовой поддержки программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до первого января 2017 года. Согласно заявке, область получит из средств фонда 269,67 млн рублей [в 2020 году]", - сказал Архипов.

Он уточнил, что расселение жителей области из ветхого аварийного жилья проводится по региональной программе "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящей в нацпроект "Жилье и городская среда". По программе за девять с половиной месяцев 2019 года будут переселены 72 жителя 27 аварийных домов общей площадью 1273,66 кв. метров (75,81% от запланированного по программе на 2019 год).

Фонд содействия реформированию ЖКХ является государственной корпорацией, которая оказывает субъектам РФ финансовую поддержку на проекты по созданию безопасных и благоприятных условий проживания в регионах.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.