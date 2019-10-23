Среднее время получения выписки из ЕГРН онлайн составляет восемь минут

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Пользователи получают выписки из Единого государственного реестра недвижимости через онлайн-сервис в среднем за восемь минут. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

"Среднее время, затраченное пользователем на получение выписки, составляет восемь минут, включая поиск и ожидание оплаты. Средняя скорость оказания госуслуги (т. е. само предоставление выписки) - 21 секунда. При этом сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток", - говорится в релизе ведомства.

Также в сообщении отмечается, что с момента запуска онлайн-сервиса в сентябре 2019 года было выдано около 10 тыс. выписок об объектах недвижимости. Почти половину из них представляли выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах, более 2 тыс. - об объекте недвижимости, почти столько же - кадастровые планы территорий.

Чаще всего пользователей интересовала недвижимость Красноярского и Пермского краев, Омской, Тюменской, Калининградской, Липецкой, Тверской и Иркутской областей, Чувашской республики и Ульяновской области, добавляется в релизе.

Пресс-служба ведомства также отвечает, что кадастровая палата планирует добавить в сервис возможность загрузки файлов со списком интересующих гражданина объектов и автоматического оформления запроса по ним.

Об онлайн-сервисе

Онлайн-сервис заработал в пилотном режиме в 51 из 85 регионов России. После перехода на ЕГРН всех субъектов платформа будет доступна всем жителям страны. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть иметь учетную запись на портале госуслуг, характеристики об объекте недвижимости заполняются из ЕГРН. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

По словам главы федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении сделок с недвижимостью, например, при проверке объекта перед покупкой, уточнении собственников, анализе возможных ограничений и обременений.