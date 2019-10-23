МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Поправки, внесенные правительством в законопроект о совершенствовании процедуры кадастровой оценки, предусматривают ответственность гендиректоров бюджетных учреждений вплоть до увольнения. Об этом заявила руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Виктория Абрамченко в среду в эфире телеканала "Россия-1".

"Предусматривается ответственность оценщиков, это заложено и в 237 действующем законе ["О государственной кадастровой оценке"], а если мы говорим о поправках, которые предложило правительство, предусматривается даже возможность увольнения генерального директора бюджетного учреждения за ошибки, которые допускает это бюджетное учреждение", - сказала она.

При этом, по словам Абрамченко, граждане смогут подать жалобу в связи с несогласием кадастровой оценки своей недвижимости "любыми способами". "Теперь, исходя из поправок, если этот закон будет принят, жаловаться нужно будет любыми способами: через МФЦ, напрямую в бюджетные учреждения, в ГБУ в каждом субъекте РФ, которое отвечает за кадастровую оценку. В одну точку", - пояснила она.

10 октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе обсуждения законопроекта о совершенствовании определения кадастровой стоимости недвижимости заявил, что руководители кадастровых учреждений будут нести личную ответственность за результат оценки. Кроме того, будет установлен непрерывный надзор за кадастровой оценкой. Премьер пояснил, что законопроект направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, чтобы не допускать ситуаций, когда она превышает рыночную, в результате чего люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков.