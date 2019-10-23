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СФ одобрил закон о выплате компенсаций членам ЖСК при банкротстве застройщика

Размер возмещения членам жилищно-строительных кооперативов будет определяться по рыночной стоимости недвижимости на момент выплаты этого возмещения

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которым передаются проблемные объекты в ходе процедуры банкротства застройщиков.

"Вносятся изменения, предусматривающие выплату за счет имущества публично-правовой компании "Фонд защиты прав участников долевого строительства", иных публично-правовых образований, возмещения гражданам, являющимся членами жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, которому были переданы права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Как говорится в пояснительной записке, в настоящее время законодательство не предоставляет участникам таких ЖСК возможности получить выплату возмещения, если Фонд защиты прав участников долевого строительства принимает решения о нецелесообразности финансирования завершения строительства переданных кооперативу проблемных объектов. Данный факт ставит членов ЖСК в неравное положение по сравнению с участниками долевого строительства, уверены авторы законопроекта.

Согласно документу, рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Сумма возмещения членам кооперативов будет определяться по рыночной стоимости недвижимости на момент выплаты этого возмещения, она не должна быть меньше суммы пая и тех дополнительных взносов, которые граждане платили в свои ЖСК для достройки дома.

Во втором чтении в законопроект были внесены существенные поправки, касающиеся сроков создания ЖСК и уточнения прав на получение компенсации. Во-первых, Госдума сняла ограничения по дате создания ЖСК (в первоначальной редакции было до 1 июля). Во-вторых, если член ЖСК претендует на получение возмещения, он прекращает свое членство в кооперативе, это происходит автоматически. При этом к фонду защиты прав дольщиков передается право требования по обязательствам перед самим ЖСК.

Ужесточение ответственности

Одновременно Совфед одобрил закон, предусматривающий усиление административной ответственности должностных и юридических лиц за непредоставление ими в установленный срок сведений, необходимых для осуществления контроля в области долевого строительства. При этом вводится ответственность за предоставление сведений не в полном объеме или недостоверных сведений.

Как говорится в сопроводительных документах к закону, в соответствии с действующей редакцией Кодекса РФ об административных правонарушениях, совершение этих деяний влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Федеральный закон устанавливает административную ответственность за их совершение в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей; на юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Как отметил зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, принятие этого закона будет способствовать повышению эффективности системы государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

Теги
РоссияБашкин, Александр Давыдович
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