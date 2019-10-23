В Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию первые дома крупного долгостроя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Первые четыре дома проблемного жилого комплекса "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде введены в эксплуатацию, сообщил в среду вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе рабочей поездки в регион. Решение проблемы жилого комплекса стало первым опытом в рамках нового механизма восстановления прав обманутых дольщиков с участием федерального и регионального фондов защиты прав участников долевого строительства, отметил вице-премьер.

"На этом объекте был впервые реализован новый механизм, вся система сработала. Мы улучшили стандарт сдачи, сдали квартиры с отделкой, а микрорайон - с элементами благоустройства. Сегодня мы ввели четыре дома, остальные [будем вводить] по графику", - сказал он. Зампред правительства добавил, что реализацию работ вел генподрядчик федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства - компания "Политехстрой".

С вводом четырех первых домов решится проблема 246 семей, ожидающих свои квартиры несколько лет, отметил губернатор региона Глеб Никитин. Глава региона напомнил, что всего в проблемном жилом комплексе своих квартир ждут 1900 дольщиков. Согласно дорожной карте, в 2019 году в жилом комплексе вводятся в строй четыре дома, в 2020 году - еще 11 домов, в 2021 году - оставшиеся 10. "Мы только что обсуждали, что можем опередить события и выйти на решение вопроса в следующем году", - добавил Никитин.

Решение проблемы дольщиков ЖК "Новинки Smart City" стало первым опытом в рамках нового механизма восстановления прав обманутых дольщиков с участием федерального и регионального фондов защиты прав участников долевого строительства, отметил Мутко.

Ранее правительство утвердило дорожную карту по достройке проблемных домов в Нижегородской области. Согласно документу, планируется восстановить права более 5 тыс. дольщиков четырех жилых комплексов: "Окский берег", "Новинки Smart City", "Квартал Европейский" и "На Гончарова". Нижегородская область при поддержке Фонда защиты прав дольщиков сможет восстановить права граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщика.