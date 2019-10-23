ТиНАО может потерять 14 млн кв. м жилья из-за новых требований Росавиации

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) могут оказаться от планов по строительству 14 млн кв. м жилья из-за требований Росавиации и Минтранса РФ по строительству на приаэродромных территориях, сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Те решения, которые сегодня предлагает Росавиация, если принять их такими какие они есть, по семи подзонам, это может существенно повлиять на градразвитие новых территорий. Мы посчитали, что, приняв за основу их действия по четвертой (высота) и седьмой (шум) подзонам, у нас из планируемого объема в 50 млн кв. м 14 млн может быть не построено - это гигантские объемы. Также у нас могут быть проблемы по строительству социальных объектов - их запланировано почти 90", - сказал он.

От отметил, что ранее на совещании у председателя правительства РФ, на котором присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, было дано поручение в 10-дневных срок найти компромиссное решение, сейчас такие предложения уже появились, в течение двух дней оно будет проанализировано.

Госдума в 2017 году приняла закон о правилах строительства в приаэропортовых зонах (ПАТ). Он подразумевает, что каждый аэропорт должен заново разработать проект ПАТ, согласовать его с региональными властями и утвердить в Росавиации. Документом предусматривается создание семи подзон, в которых устанавливаются ограничения на использование объектов недвижимости - от полного запрета до разрешения на любое строительство, кроме жилья. Порядок введения этих подзон утверждается кабмином.

В августе 2019 года "Ведомости" сообщили, что Министерство транспорта России разработало законопроект, предусматривающий новый порядок установления приаэродромных территорий (ПАТ). Новый документ предполагает устанавливать ПАТ с шестью подзонами, а седьмая может быть выделена дополнительно, но не позднее 2025 года. Эксперты, опрошенные газетой, предположили, что таким образом к 2025 году спорная седьмая зона может быть застроена жильем, что может отразиться на развитии аэропортов и безопасности полетов. Как писала газета, площадь ПАТ у "Шереметьево" и "Внуково" составляет примерно по 200 тыс. га, у "Домодедово" - около 300 тыс. га.