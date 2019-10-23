Российский строительный бизнес заинтересован в африканских проектах

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Российские застройщики заинтересованы в реализации проектов в странах Африканского континента. Об этом в среду заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на экономическом форуме Россия - Африка.

"Знаю, что у большинства африканских коллег есть острый дефицит в квалифицированных строительных компаниях, которые готовы строить качественное жилье. Со своей стороны хочу сказать, что у российских компаний есть интерес", - сказал министр на сессии "Современные задачи для развития рынка жилищного строительства Африканского континента".

Он отметил, что Минстрой готов поддержать российские компании, которые будут делиться опытом с африканскими странами. "Нам необходимо поработать на уровне правительственных структур, чтобы создать необходимый микроклимат, чтобы российские компании могли делиться компетенциями, заходить и строить на максимально прозрачных и понятных условиях", - подчеркнул Якушев.

23-24 октября в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором участвуют главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и форума.