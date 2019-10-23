Минстрой планирует создать механизм защиты инвестиций в Африке

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Минстрой России планирует создать механизм защиты инвестиций для российского строительного бизнеса в Африке, сообщил в среду министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на экономическом форуме Россия - Африка.

"Мы должны выработать механизм защиты инвестиций. Чтобы компании, которые занимаются жилищным строительством за пределами Российской Федерации, были максимально защищены. Будем обсуждать это", - сказал он на сессии "Современные задачи для развития рынка жилищного строительства Африканского континента".

Якушев отметил, что главное для инвесторов - возможность сохранить и приумножить свои инвестиции.

Министр общественных работ и жилищного строительства Республики Гана Самуэль Атта Акья, в свою очередь, выразил уверенность в успешной совместной работе с российскими инвесторами. "Я знаю, что вы принесете лучшие технологии. Давайте работать вместе. Уверен, что вы многое можете сделать", - сказал он.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.