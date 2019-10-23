Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Слушания по застройке территории Бадаевского завода планируют провести до конца 2019 года

Концепция проекта предполагает создание жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Публичные слушания по застройке территории Бадаевского завода планируется провести до конца текущего года, сообщила ТАСС в среду председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Планируется проведение публичных слушаний. Это инвесторская застройка, наверное, до конца года [проведут]. Концепцию застройки [территории] Бадаевского завода представляли в Москомархитерктуре, она была одобрена", - сказала она.

Девелоперская компания Capital Group разработала масштабный проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода в Москве. Концепция проекта предполагает создание высотного жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода.

Представители общественного движения "Архнадзор" выражали опасения, что Бадаевский пивоваренный завод, который является памятником промышленной архитектуры, полностью потеряет свою идентичность из-за планируемого строительства на его территории крупного жилого квартала. На сайте движения сообщалось, что от всего исторического ансамбля завода остается всего три постройки, которые будут загорожены сваями, на которых и разместится жилой квартал. Вокруг завода также будет жилая застройка.

Компания Capital Group займется реставрацией исторических корпусов бывшего пивзавода. Проект обойдется девелоперу в 4,7 млрд рублей. Реставрация коснется трех корпусов. В частности, отреставрированы будут первый и третий корпуса, имеющие статус объектов культурного наследия, а частично утраченный второй корпус, не имеющий статуса памятника, будет восстановлен по историческим чертежам.

Проект реконструкции разработан бюро Herzog & De Meuron и предполагает возведение жилых зданий на сваях, а также сохранение исторического облика завода с созданием вокруг него общественных пространств и развитием транспортной системы в районе. Кроме того, на территории завода будет создан парк, который будет расположен вокруг отреставрированных и восстановленных корпусов завода. Зеленая зона будет открыта для всех посетителей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию первые дома крупного долгостроя
Вице-премьер Виталий Мутко уточнил, что всего ввели четыре дома проблемного жилого комплекса "Новинки Smart City"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС