Слушания по застройке территории Бадаевского завода планируют провести до конца 2019 года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Публичные слушания по застройке территории Бадаевского завода планируется провести до конца текущего года, сообщила ТАСС в среду председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Планируется проведение публичных слушаний. Это инвесторская застройка, наверное, до конца года [проведут]. Концепцию застройки [территории] Бадаевского завода представляли в Москомархитерктуре, она была одобрена", - сказала она.

Девелоперская компания Capital Group разработала масштабный проект редевелопмента территории бывшего Бадаевского пивзавода в Москве. Концепция проекта предполагает создание высотного жилого здания на сваях, под которыми расположится парк и отреставрированные исторические корпуса завода.

Представители общественного движения "Архнадзор" выражали опасения, что Бадаевский пивоваренный завод, который является памятником промышленной архитектуры, полностью потеряет свою идентичность из-за планируемого строительства на его территории крупного жилого квартала. На сайте движения сообщалось, что от всего исторического ансамбля завода остается всего три постройки, которые будут загорожены сваями, на которых и разместится жилой квартал. Вокруг завода также будет жилая застройка.

Компания Capital Group займется реставрацией исторических корпусов бывшего пивзавода. Проект обойдется девелоперу в 4,7 млрд рублей. Реставрация коснется трех корпусов. В частности, отреставрированы будут первый и третий корпуса, имеющие статус объектов культурного наследия, а частично утраченный второй корпус, не имеющий статуса памятника, будет восстановлен по историческим чертежам.

Проект реконструкции разработан бюро Herzog & De Meuron и предполагает возведение жилых зданий на сваях, а также сохранение исторического облика завода с созданием вокруг него общественных пространств и развитием транспортной системы в районе. Кроме того, на территории завода будет создан парк, который будет расположен вокруг отреставрированных и восстановленных корпусов завода. Зеленая зона будет открыта для всех посетителей.