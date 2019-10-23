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Кировской области требуется 45,7 га земли для решения проблем обманутых дольщиков

В регионе признаны проблемными восемь домов, пострадавшими числятся 188 участников долевого строительства

КИРОВ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области попросили передать в управление региону 45,7 га находящейся в федеральной собственности земли в Кирове. Земельные участки в перспективе планируют предлагать без торгов строительным организациям, которые согласятся завершить строительство проблемных домов, сообщил в среду министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук в ходе заседания комитета по промышленности Законодательного собрания области.

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Законодательством Кировской области предусмотрена возможность завершения строительства проблемного объекта новым застройщиком. Строительной организации власти готовы предоставить в аренду земельный участок под застройку без проведения торгов. По такой схеме в прошлом году был достроен десятиэтажный дом на улице Ленина, 145, возведение которого началось еще в 2010 году.

"Губернатором Кировской области направлены ходатайства в АО "ДОМ.РФ" и заместителю председателя правительства Российской Федерации Виталию Мутко, который является председателем правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, о передаче полномочий по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности тринадцатью земельными участками общей площадью 45,7 га, расположенными в слободе Соломинцы города Кирова, в целях решения проблем обманутых дольщиков", - говорится в сообщении.

По словам Бондарчука, в настоящее время в Кирове не хватает свободных земель, для решения проблем обманутых дольщиков может быть использован один участок площадью 3,7 тыс. кв. м в Нововятском районе города.

Всего в Кировской области признаны проблемными восемь многоквартирных домов, в реестре пострадавших граждан числятся 188 человек. Еще 11 объектов, строящихся с нарушением сроков, но не включенных в реестр, находятся на контроле министерства, с каждым застройщиком ведется работа.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияКировская область
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