Якушев: дома-конструкторы помогут Намибии компенсировать дефицит жилья

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Внедрение в жилищное строительство технологии "префаб", предполагающей возведение домов по принципу конструктора на стройплощадке, поможет Намибии справиться с дефицитом жилья. Такое мнение высказал глава Минстроя РФ Владимир Якушев в интервью ТАСС на полях саммита и экономического форума Россия - Африка.

"Мы предлагаем намибийским коллегам рассмотреть возможность внедрения в отрасль технологии "префаб". Она активно используется рядом российских компаний, когда нужно в максимально сжатые сроки застраивать большой объем площади", - сказал Якушев.

По словам министра, в Намибии наблюдается дефицит жилья, при этом в стране не так много компаний, которые могут обеспечить необходимый объем строительства.

Российская сторона готова в деталях рассказать иностранным партнерам об использовании технологии "префаб" и продемонстрировать ее возможности. "В случае проявленного интереса Минстрой России готов оказать содействие в установлении сотрудничества с российскими компаниями, которые заинтересованы в реализации проектов в Африке", - добавил министр.

Префабы (Prefabs - Prefabricated homes) - дома каркасно-модульного типа, модули для которых изготавливаются в заводских условиях. Модули собираются в полноценный дом как крупногабаритный конструктор на месте.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс", ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.