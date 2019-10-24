Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Якушев: дома-конструкторы помогут Намибии компенсировать дефицит жилья

Как сообщил глава Минстроя РФ, российская сторона готова рассказать иностранным партнерам об использовании технологии "префаб" и продемонстрировать ее возможности

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Внедрение в жилищное строительство технологии "префаб", предполагающей возведение домов по принципу конструктора на стройплощадке, поможет Намибии справиться с дефицитом жилья. Такое мнение высказал глава Минстроя РФ Владимир Якушев в интервью ТАСС на полях саммита и экономического форума Россия - Африка.

"Мы предлагаем намибийским коллегам рассмотреть возможность внедрения в отрасль технологии "префаб". Она активно используется рядом российских компаний, когда нужно в максимально сжатые сроки застраивать большой объем площади", - сказал Якушев.

По словам министра, в Намибии наблюдается дефицит жилья, при этом в стране не так много компаний, которые могут обеспечить необходимый объем строительства.

Российская сторона готова в деталях рассказать иностранным партнерам об использовании технологии "префаб" и продемонстрировать ее возможности. "В случае проявленного интереса Минстрой России готов оказать содействие в установлении сотрудничества с российскими компаниями, которые заинтересованы в реализации проектов в Африке", - добавил министр.

Префабы (Prefabs - Prefabricated homes) - дома каркасно-модульного типа, модули для которых изготавливаются в заводских условиях. Модули собираются в полноценный дом как крупногабаритный конструктор на месте.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором принимают участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает фонд "Росконгресс", ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичНамибияЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-
Реклама на ТАСС
Интервью
Якушев: вопросы собственности граждан и защиты интересов инвесторов для Африки очень важны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС