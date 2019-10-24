В Приамурье досрочно расселили аварийное жилье благодаря грамотной работе муниципалитетов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 октября. /ТАСС/. Грамотная работа муниципалитетов позволила досрочно расселить аварийное жилье в Амурской области в 2019 году, сообщил в четверг ТАСС министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

В середине октября в ежеквартальном информационном бюллетене Фонда ЖКХ о реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" была размещена информация о том, что показатели расселения аварийного жилья в 2019 году досрочно выполнили 25 регионов России, а более 50% целевых показателей достигнуто в девяти субъектах. Среди досрочно выполнивших программу регионов было и Приамурье.

"Благодаря спланированной, грамотной работе муниципалитетов Амурская область досрочно выполнила показатели расселения аварийного жилья в 2019 году. Также заблаговременная защита заявки позволила Приамурью уже приступить к реализации второго этапа программы [расселения], начать аукционные процедуры и обеспечить его успешную реализацию", - сказал Гордеев.

Он уточнил, что в соответствии с одобренной заявкой область получит из средств Фонда ЖКХ 572,1 млн рублей, в порядке софинансирования регион добавит 17,7 млн рублей для переселения в 2020-2021 году свыше 500 жителей из аварийного жилищного фонда площадью не менее 10,3 тыс. кв. м на территории четырех муниципальных образований области: город Свободный, Сковородино, поселок городского типа Прогресс и Бурейский район.

Сейчас в Приамурье идет реализация первого этапа программы. Он предусматривает переселение в 2019-2020 годах более 550 жителей из аварийного жилья площадью не менее 12,3 тыс. кв. м. Для этого в июле девяти муниципальным образованиям направлены средства в размере 557,9 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ - 541,2 млн рублей, средства областного бюджета - 16,7 млн рублей.

Гордеев уточнил, что для реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019-2025 годов" 31 января текущего года между правительство региона и Минстрой заключили соглашение о реализации регионального проекта, предусматривающего финансирование в размере 6 807,57 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ - 6 603,34 млн рублей, средства консолидированного бюджета области - 204,23 млн рублей.

О программе переселения

Согласно утвержденной региональной адресной программе за шесть лет область планирует переселить 5980 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 116,76 тыс. кв. м (864 многоквартирных дома) на территории 22 муниципальных образований области. Семь муниципальных образований Приамурья - город Зея, Шимановск, ЗАТО Циолковский, Свободненский, Белогорский, Завитинский и Михайловский районы - не вошли в программу из-за отсутствия аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы, общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.