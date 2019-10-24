Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье досрочно расселили аварийное жилье благодаря грамотной работе муниципалитетов

Министр ЖКХ региона Сергей Гордеев отметил, что область уже приступила к реализации второго этапа программы расселения
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 октября. /ТАСС/. Грамотная работа муниципалитетов позволила досрочно расселить аварийное жилье в Амурской области в 2019 году, сообщил в четверг ТАСС министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

В середине октября в ежеквартальном информационном бюллетене Фонда ЖКХ о реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" была размещена информация о том, что показатели расселения аварийного жилья в 2019 году досрочно выполнили 25 регионов России, а более 50% целевых показателей достигнуто в девяти субъектах. Среди досрочно выполнивших программу регионов было и Приамурье.

"Благодаря спланированной, грамотной работе муниципалитетов Амурская область досрочно выполнила показатели расселения аварийного жилья в 2019 году. Также заблаговременная защита заявки позволила Приамурью уже приступить к реализации второго этапа программы [расселения], начать аукционные процедуры и обеспечить его успешную реализацию", - сказал Гордеев.

Он уточнил, что в соответствии с одобренной заявкой область получит из средств Фонда ЖКХ 572,1 млн рублей, в порядке софинансирования регион добавит 17,7 млн рублей для переселения в 2020-2021 году свыше 500 жителей из аварийного жилищного фонда площадью не менее 10,3 тыс. кв. м на территории четырех муниципальных образований области: город Свободный, Сковородино, поселок городского типа Прогресс и Бурейский район.

Сейчас в Приамурье идет реализация первого этапа программы. Он предусматривает переселение в 2019-2020 годах более 550 жителей из аварийного жилья площадью не менее 12,3 тыс. кв. м. Для этого в июле девяти муниципальным образованиям направлены средства в размере 557,9 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ - 541,2 млн рублей, средства областного бюджета - 16,7 млн рублей.

Гордеев уточнил, что для реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019-2025 годов" 31 января текущего года между правительство региона и Минстрой заключили соглашение о реализации регионального проекта, предусматривающего финансирование в размере 6 807,57 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ - 6 603,34 млн рублей, средства консолидированного бюджета области - 204,23 млн рублей.

О программе переселения

Согласно утвержденной региональной адресной программе за шесть лет область планирует переселить 5980 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 116,76 тыс. кв. м (864 многоквартирных дома) на территории 22 муниципальных образований области. Семь муниципальных образований Приамурья - город Зея, Шимановск, ЗАТО Циолковский, Свободненский, Белогорский, Завитинский и Михайловский районы - не вошли в программу из-за отсутствия аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы, общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
Якушев: дома-конструкторы помогут Намибии компенсировать дефицит жилья
Как сообщил глава Минстроя РФ, российская сторона готова рассказать иностранным партнерам об использовании технологии "префаб" и продемонстрировать ее возможности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС