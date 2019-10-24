Власти Кубани создали фонд защиты прав дольщиков для решения проблемы долгостроев

КРАСНОДАР, 24 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края создали фонд защиты прав участников долевого строительства, чтобы решить проблему завершения долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщается в четверг на сайте администрации Краснодарского края.

Регион находится на втором месте среди субъектов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. По уточненным данным, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 300 объектах долевого строительства. Инвестиционно привлекательными являются 112 объектов, для их завершения власти ищут инвесторов. Для решения проблемы обманутых дольщиков в регионе планировали создать госкомпанию, которая займется заверением проблемных объектов, и фонд, который позволял бы реализовывать эти мероприятия.

"Создать унитарную некоммерческую организацию Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Краснодарском крае в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов... строительство которых осуществляется на территории Краснодарского края с привлечением средств граждан - участников долевого строительства в порядке, предусмотренном №214-ФЗ", - говорится в постановлении.

Фонд будет также заниматься завершением строительства объектов инженерно-технической инфраструктуры, детских садов, школ, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры, подключением объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Фонд будет финансироваться за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Кроме того, фонд будет заниматься заказом экспертиз и техпланов, инвентаризацией проблемных объектов, аккумулировать денежные средства, необходимые для их завершения. Планируется, что в регионе таким образом будет выстроена двухуровневая система работы над проблемными объектами. Фонд, учредителем которого выступит департамент по надзору в сфере строительства, будет привлекать государственную компанию, которая в свою очередь будет заниматься достройкой объекта.

В 2019 году депутаты Краснодарского края приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, на эти цели до конца 2019 года будет направлено 1,5 млрд рублей.