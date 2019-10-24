Общественная палата РФ предложила создать рабочие группы в регионах по вопросу самостроев

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Региональным властям необходимо создать рабочие группы для решения проблемы самовольных построек. Об этом заявил член Общественной палаты (ОП) РФ Артем Кирьянов на круглом столе "Общественный контроль программ легализации объектов самовольного жилищного строительства - эффективный инструмент снижения социальной напряженности" в ОП.

"В кратчайшие сроки [надо] разработать региональные программы легализации самовольных [построек], министерству строительства и ЖКХ пожелать усиления контроля за ситуацией на местах. Руководителям субъектов рекомендовать создание рабочих групп с участием всех заинтересованных сторон", - такие положения предложил внести Кирьянов в резолюцию по итогам круглого стола.

По словам главы Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, при Минстрое РФ действует рабочая группа, которая занимается решением вопроса самовольных построек. Он добавил, что по каждому такому объекту нужно принимать отдельное решение. "Мы должны проехать по регионам, в том числе и проблемным: Ростовская область, Краснодарский край, Республика Крым. И вместе с муниципалитетами провести мероприятия и посмотреть, как хотя бы приостановить ситуацию [со сносом самостроев, где живут люди]", - предложил он. Также, по его словам, при легализации самостроев самым главным критерием необходимо считать безопасность строения.

Президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева согласилась, что приоритетом при легализации самовольных построек должна быть их безопасность, но при этом не должны ущемляться права других людей. "Если дом вырос пятиэтажный или десятиэтажный посреди зоны индивидуальной жилой застройки, если вы легализуете [эти самострои], то [права граждан] остальной индивидуальной жилой застройки, которые хотят жить в нормальной индивидуальной среде, нарушены", - отметила она.

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев отметил, что ведомство выступает за максимальную легализацию уже построенного самовольно жилья при условии, что такие дома безопасны для проживания. По его словам, проблемы самостроя необходимо решать совместно с властями регионов.

О том, что российское законодательство могут дополнить статьи, позволяющие легализовать жилые самострои, сообщал ТАСС вице-премьер РФ Виталий Мутко. При этом он добавил, что наиболее остро эта проблема стоит сейчас в Краснодарском крае, где без разрешительной документации возводились многоквартирные дома.