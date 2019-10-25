Яровая предложила упростить переход на выгодную ипотеку с использованием маткапитала

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала и в ближайшее время внесет на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается упростить переход на ипотеку с более выгодными условиями с использованием материнского капитала. Об этом парламентарий сообщила в пятницу на заседании президиума Совета законодателей.

"Продолжая расширение практики мер социальной поддержки семей, предлагаю упростить для семей переход на ипотеку с более выгодными условиями с использованием материнского капитала", - сказала политик.

Она напомнила, что в апреле этого года на Совете законодателей обсуждались проблемы перехода для семей, воспользовавшихся материнским капиталом, на более выгодные условия кредита, причем эта инициатива была поддержана президентом Владимиром Путиным, который дал соответствующее поручение. "Сегодня у семей возникли сложности при переоформлении имеющейся ипотеки с материнским капиталом на более выгодные условия из-за необходимости предоставления дополнительных документов, что стало непреодолимым обременением", - констатировала зампредседателя Госдумы.

"Мною разработан законопроект, который защищает права семьи и снимает необоснованные обременения, - подчеркнула Яровая. - Концептуально данный подход поддержан Министерством финансов РФ и Центробанком". "В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму", - подтвердила она.

Еще одним препятствием для перехода на льготную ипотеку стала позиция банков, "которые оценивали материальное положение семьи парадоксальным образом", продолжила депутат. "То есть на момент оформления дорогой ипотеки банки заключают договор, а при рождении ребенка и переходе на льготную ипотеку пересчитывают совокупный доход семьи и признают ее неплатежеспособной", - изложила она суть проблемы.

"Мы очень плотно взаимодействовали с Центробанком по этому вопросу, банки провели внутреннюю работу, мы договорились с ЦБ, что обращения заемщиков по этому вопросу будут рассматриваться Банком России в индивидуальном порядке во взаимодействии с коммерческими банками в случае отказа при переходе на льготную ипотеку", - рассказала Яровая. "Кроме того, в целях защиты прав потребителей мы совместно с Центробанком готовим брошюру, где в понятной и доступной для граждан форме будет рассказываться о программе льготной ипотеки, чтобы эта проблема вообще была снята", - заключила она.