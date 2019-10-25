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В 22 регионах России открылись фонды для достройки проблемных домов

В полномочия организаций входит завершение строительства как многоквартирных домов, так и объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Региональные фонды, которые займутся завершением строительства проблемных домов, открылись в 22 субъектах России. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в федеральном Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Проблемные объекты долевого строительства есть в 75 регионах страны. Всего насчитывается 3274 проблемных дома общей площадью 16,87 млн кв. м.

"Некоммерческие организации в виде фондов субъектов РФ, которые займутся завершением строительства проблемных объектов, на 25 октября зарегистрированы в 22 регионах. В число первых субъектов, где после принятия 151-ФЗ созданы фонды, входят Орловская, Ленинградская, Саратовская и Липецкая области, а также Ставропольский край. В полномочия регионального фонда входит завершение строительства как многоквартирных домов, так и объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры", - отметили в фонде.

Кроме того, Пензенская и Ивановская области, Красноярский и Ставропольский края подписали соглашения с федеральным фондом о софинансировании завершения строительства проблемных домов. "Соглашение дает возможность региону начать решать вопросы дольщиков через механизмы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства с привлечением средств компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов. Мы со своей стороны консультируем коллег в регионах по вопросу создания и регистрации фондов субъектов", - сказал генеральный директор федерального фонда Олег Говорун.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит улучшить жилищные условия не менее 5 млн семей.

Теги
РоссияОрловская областьИвановская областьЛенинградская областьЛипецкая областьКрасноярский крайСтавропольский крайПензенская областьСаратовская область
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