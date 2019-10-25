Минстрой намерен вернуться к теме института изъятия промышленной недвижимости

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 25 октября. /ТАСС/. Институт изъятия промышленной простаивающей промышленной недвижимости необходимо закрепить на законодательном уровне, сообщил в пятницу министр строительства РФ Владимир Якушев на пленарном заседании Второй российской молодежной архитектурной биеннале.

По словам Якушева, будучи губернатором Тюменской области, он продвигал законопроект, позволяющий изымать простаивающую недвижимость для ее благоустройства на федеральный уровень. Однако, тогда инициатива не получила поддержки.

"Я думаю, что при поддержке и субъектов РФ, и других экспертных площадок, нам по этому законопроекту надо возвращаться, убеждать, настаивать на том, что все-таки этот институт там должен работать, тогда эти площадки мы гораздо быстрее и активнее сможем вводить в оборот. Во всяком случае, у нас такое желание есть, отступать мы не хотим, мы хотим вернуться к этому вопросу. Здесь нужно консолидировать наши усилия, на законодательном уровне решить этот вопрос, и тогда эта история полетит гораздо быстрее", - сказал он.

Якушев уточнил, что изъятие таких площадок не означает их безвозмездную передачу. Право собственника закреплено Конституцией РФ, поэтому речь идет о том, что государство должно предоставлять справедливую оплату за недвижимость либо равноценную собственность.

"Как правило, эти территории находятся в собственности очень богатых людей, которые не торопятся их вводить в оборот. Нам не удалось "додавить" данный законопроект в том варианте, в котором мы его видим. Мы отступили от этой темы, но я думаю, как раз сегодняшнее мероприятие говорит о том запросе, который есть, что эти площадки нужно вводить в оборот гораздо быстрее, что эти площадки делают уродливыми наши города", - добавил он.