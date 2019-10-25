Минстрой предлагает ввести авторский надзор за реализацией архитектурного проекта

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 25 октября. /ТАСС/. Министерство строительства РФ работает над актуализацией закона "Об архитектурной деятельности в РФ" с тем, чтобы усилить роль архитектора в ведении проектов. В качестве нововведения ведомство предлагает ввести авторский надзор за реализацией архитектурного проекта, сообщил в пятницу министр строительства РФ Владимир Якушев на пленарном заседании Второй российской молодежной архитектурной биеннале.

"Мы сейчас работаем над актуализацией федерального закона "Об архитектурной деятельности Российской Федерации", потому что это напрямую связано с тем, как усилить роль архитектора в процессах создания проектно-сметной документации. Соответственно, роль архитекторов - [это] влияние на строительство, где как раз вопрос технологий должен быть четко взаимосвязан. Поэтому мы планируем поднять статус и роль архитекторов при осуществлении градостроительной деятельности. Это законопроект, речь об актуализации этого закона, где-то три года идут такие дискуссии. Мы переходим сейчас в очень активную фазу", - сказал он.

По словам министра, одна из новелл, предлагаемых Минстроем, - это возвращение понятия авторского надзора за реализацией архитектурного проекта, как составной части строительного контроля. "То есть архитектор будет играть ключевую роль", - пояснил он.

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале проходит в городе Иннополис (Татарстан) 24-26 октября 2019 года. Учредителями Второй биеннале выступают правительство Республики Татарстан и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, оргкомитетом - Фонд "Институт развития городов Республики Татарстан".