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Мутко поручил избегать строительства жилья без социальной инфраструктуры вокруг Петербурга

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что по итогам 2018 года Петербург занял третье место в России по объемам жилищного строительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Проекты строительства жилья в Санкт-Петербурге и прилегающих к городу районах Ленинградской области должны быть синхронизированы с планами создания социальной инфраструктуры. Такое поручение дал в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании по вопросам реализации национальных проектов в Санкт-Петербурге.

"Надо посмотреть, как нам сформировать до 2024 года объем жилья, который должен строиться в Петербурге. Естественно, оно должно строиться в комфортной среде. Мы должны избежать строительства жилья, где сегодня отсутствует социальная инфраструктура, нет школ", - сказал Мутко на совещании.

Он поручил провести эту работу совместно с правительством Ленинградской области. "Там практически второй Петербург строится, а социальной инфраструктуры очень мало. Это давление на Питер и в целом на ситуацию. Нам нужно будет, конечно, градостроительный план этого макрорегиона посмотреть, скорректировать и с учетом этого поставить все цифры и подписать все соглашения", - отметил он.

Как сообщил на совещании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, по итогам 2018 года Петербург занял третье место в России по объемам жилищного строительства - было введено около 3,9 млн кв. м. При этом он отметил, что "наметился дисбаланс между жилой и социальной застройкой".

По его данным, на сегодняшний день дефицит по нормативу составляет порядка 36 тыс. мест в детских садах, порядка 27 тыс. мест в школах, 10 тыс. посещений в смену в поликлиниках. "В этом году мы сделали рывок, федеральный центр нам помог, мы вводим 44 детских садика, 11 школ и семь медицинских учреждений, 16 офисов врачей общей практики. Дальше нужно заниматься, поскольку опережение строительства идет быстрыми темпами, разрешения на строительство получены до 2025 года на 25,5 млн кв. м жилья, и нам, чтобы норматив предусмотреть на этот объем жилья, надо в бюджете заложить порядка 309 млрд рублей. Это только на социальную инфраструктуру и практически столько же на инженерную", - пояснил губернатор.

Он пообещал продолжить работу с соседним регионом по вопросу синхронизации строительства жилья, социальной и инженерной инфраструктуры на прилегающей к городу территории.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияСанкт-Петербург
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