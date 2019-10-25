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Расселение аварийного жилья в Петербурге завершится к 2021 году с опережением плана

Расселить планируется пять многоквартирных домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Программа расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Санкт-Петербурге будет выполнена к 2021 году с опережением плана. Об этом сообщил в пятницу губернатор города Александр Беглов.

"Что касается расселения аварийного фонда, у нас все нормально идет, у нас планы есть, мы досрочно в следующем году выполним эту программу", - сказал он на совещании по вопросам реализации национальных проектов в Санкт-Петербурге, которое провел вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Как пояснил на совещании глава жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев, к расселению намечены пять многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года и подлежали сносу или реконструкции в связи с физическим износом. В этом году два дома уже расселены, по трем расселение продолжается. По его данным, осталось переселить 89 семей.

Мутко, заслушав доклады петербургских чиновников, сказал журналистам, что планы досрочного завершения программы в 2021 году вместо 2024 года выполнимы. "По аварийному жилью цифры небольшие - пять домов, которые поставлены в план расселения. Абсолютно точно, мы сегодня посмотрели, они будут расселены", - отметил вице-премьер.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Беглов, Александр ДмитриевичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияСанкт-Петербург
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