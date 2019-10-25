Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой предложил исключать некомпетентных архитекторов из реестра специалистов

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев пригласил профессиональное сообщество к обсуждению этого законопроекта

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 25 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев предложил профессиональному сообществу принять участие в разработке закона, согласно которому некомпетентных специалистов можно будет исключать из реестра профессиональных архитекторов. Об этом он сообщил в пятницу на пленарном заседании Второй российской молодежной архитектурной биеннале.

"На сегодняшний день у нас есть определенные реестры специалистов, которые прошли обучение, допуски, определенные экзамены, и потом вот этот реестр, он становится таким допуском к профессиональной деятельности, когда можно этих людей привлекать на территории всей Российской Федерации. Соответственно, если потом мы получили какие-то серьезные последствия от того, что человек оказался некомпетентен, непрофессионален, и работа была выполнена не так качественно, соответственно, [он получает знак] "черная метка" и исключение из этого реестра. Помимо полномочий, всегда же нужно говорить и об ответственности. Мы бы хотели еще этот момент докрутить", - сказал он.

Якушев пригласил профессиональное сообщество архитекторов к обсуждению данного законопроекта. По его словам, инициатива повлияет на статус архитектора при строительстве объектов. "Роль архитектора будет возвышена и закреплена законом, что очень важно, потому что строительная организация может прислушаться к вашему мнению, а может - нет, а это уже норма прямого действия", - добавил министр.

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале проходит в городе Иннополис (Татарстан) 24-26 октября 2019 года. Учредителями Второй биеннале выступают правительство Республики Татарстан и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, оргкомитетом - Фонд "Институт развития городов Республики Татарстан".

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ лидируют по выдаче проектного финансирования застройщикам
В Единой информационной системе жилищного строительства зарегистрировано 116,5 млн кв. м строящегося жилья, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС