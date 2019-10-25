Минстрой предложил исключать некомпетентных архитекторов из реестра специалистов

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 25 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев предложил профессиональному сообществу принять участие в разработке закона, согласно которому некомпетентных специалистов можно будет исключать из реестра профессиональных архитекторов. Об этом он сообщил в пятницу на пленарном заседании Второй российской молодежной архитектурной биеннале.

"На сегодняшний день у нас есть определенные реестры специалистов, которые прошли обучение, допуски, определенные экзамены, и потом вот этот реестр, он становится таким допуском к профессиональной деятельности, когда можно этих людей привлекать на территории всей Российской Федерации. Соответственно, если потом мы получили какие-то серьезные последствия от того, что человек оказался некомпетентен, непрофессионален, и работа была выполнена не так качественно, соответственно, [он получает знак] "черная метка" и исключение из этого реестра. Помимо полномочий, всегда же нужно говорить и об ответственности. Мы бы хотели еще этот момент докрутить", - сказал он.

Якушев пригласил профессиональное сообщество архитекторов к обсуждению данного законопроекта. По его словам, инициатива повлияет на статус архитектора при строительстве объектов. "Роль архитектора будет возвышена и закреплена законом, что очень важно, потому что строительная организация может прислушаться к вашему мнению, а может - нет, а это уже норма прямого действия", - добавил министр.

Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале проходит в городе Иннополис (Татарстан) 24-26 октября 2019 года. Учредителями Второй биеннале выступают правительство Республики Татарстан и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, оргкомитетом - Фонд "Институт развития городов Республики Татарстан".