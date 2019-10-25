Слушания по программе реновации начались в четырех районах Москвы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Проекты планировки территорий по программе реновации начались еще в четырех столичных районах. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

"Сегодня новые проекты планировки территорий в рамках программы реновации в Дмитровском, Коньково, Нагорном и Очаково-Матвеевском районах представили горожанам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что два из них находятся в Нагорном районе на юге столицы - это кварталы 16-73, 75-77, 37-79 и кварталы 87-88, 66. Также горожане рассмотрят по одному проекту на юго-западе города - в микрорайоне 6 района Коньково - и в Западном округе - в микрорайоне 1 в Очаково-Матвеевском районе. Еще один проект будет представлен на рассмотрение жителям на севере столицы: микрорайоны 15, 16, 17, 18 в Дмитровском районе.

В пресс-службе отметили, что в проектах представлены и запланированные объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, центр образования, музыкальная школа и дом культуры, в ряде районов предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Экспозиция по данным проектам пройдет с 1 ноября. В День народного единства 4 ноября экспозиции работать не будут, их работа возобновится 5 ноября и продлится по 8 ноября включительно. Собрания участников публичных слушаний состоятся в районах 12 ноября.

18 октября на публичные слушания по программе реновации были вынесены еще пять проектов планировки территорий, четыре из них находятся в Юго-Западном округе столицы - в Академическом, Черемушкинском, Обручевском и Ломоносовском районах. Один проект находится на севере столицы в Тимирязевском районе, а также в районах Люблино, Печатники и Текстильщики. Всего на сегодняшний день жители обсудили уже 17 проектов кварталов реновации, первые публичные слушания по ним стартовали в конце марта в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Северное Тушино, Митино и Метрогородок.