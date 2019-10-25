Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ лидируют по выдаче проектного финансирования застройщикам

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Сбербанк, ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк и Промсвязьбанк вошли в пятерку банков-лидеров по работе с застройщиками и выдаче проектного финансирования. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании в Казани.

"Здесь явный лидер у нас Сбербанк. Из того объема, который я назвал (22,2 млн кв. м жилья, строящегося с использованием счетов эскроу - прим. ТАСС), 12,5 млн кв. м - это Сбербанк. ВТБ - 2,9 млн кв. м, [Банк] ДОМ.РФ - 2,5 млн кв. м", - сказал Якушев.

Он добавил, что по строящимся объектам на площади 600 тыс. кв. м проектное финансирование было получено застройщиками в Газпромбанке, по 580 тыс. кв. м - в Промсвязьбанке, по 488 тыс. кв. м - в банке "Открытие", по 207 тыс. кв. м - Россельхозбанке и Банке Санкт-Петербург, по 145 тыс. кв. м - в Совкомбанке.

По словам Якушева, в Единой информационной системе жилищного строительства зарегистрировано 116,5 млн кв. м строящегося жилья. Из них 75,7 млн кв. м будут достраиваться по старым правилам, так как эти проекты соответствуют необходимым критериям. 22,2 млн кв. м - проекты, по которым застройщики получили проектное финансирование и перешли на работу по счетам эскроу.

Еще по 0,9 млн кв. м строящегося жилья поданы заявки на получение заключения о соответствии необходимым критериям для того, чтобы завершить эти проекты по старым правилам. 8,3 млн кв. м жилья составляют объекты в высокой степени готовности, которые застройщики завершают за счет соответственных средств. По 9,1 млн кв. м жилья еще не открыты продажи и строительство фактически не начато. Оставшиеся 0,3 млн кв. м составляют проекты, с которыми работает Минстрой, так как эти объекты не соответствуют критериям для завершения по старым правилам и не получили от банков проектное финансирование.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.