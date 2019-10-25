Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ лидируют по выдаче проектного финансирования застройщикам

В Единой информационной системе жилищного строительства зарегистрировано 116,5 млн кв. м строящегося жилья, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Сбербанк, ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк и Промсвязьбанк вошли в пятерку банков-лидеров по работе с застройщиками и выдаче проектного финансирования. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании в Казани.

"Здесь явный лидер у нас Сбербанк. Из того объема, который я назвал (22,2 млн кв. м жилья, строящегося с использованием счетов эскроу - прим. ТАСС), 12,5 млн кв. м - это Сбербанк. ВТБ - 2,9 млн кв. м, [Банк] ДОМ.РФ - 2,5 млн кв. м", - сказал Якушев.

Он добавил, что по строящимся объектам на площади 600 тыс. кв. м проектное финансирование было получено застройщиками в Газпромбанке, по 580 тыс. кв. м - в Промсвязьбанке, по 488 тыс. кв. м - в банке "Открытие", по 207 тыс. кв. м - Россельхозбанке и Банке Санкт-Петербург, по 145 тыс. кв. м - в Совкомбанке.

По словам Якушева, в Единой информационной системе жилищного строительства зарегистрировано 116,5 млн кв. м строящегося жилья. Из них 75,7 млн кв. м будут достраиваться по старым правилам, так как эти проекты соответствуют необходимым критериям. 22,2 млн кв. м - проекты, по которым застройщики получили проектное финансирование и перешли на работу по счетам эскроу.

Еще по 0,9 млн кв. м строящегося жилья поданы заявки на получение заключения о соответствии необходимым критериям для того, чтобы завершить эти проекты по старым правилам. 8,3 млн кв. м жилья составляют объекты в высокой степени готовности, которые застройщики завершают за счет соответственных средств. По 9,1 млн кв. м жилья еще не открыты продажи и строительство фактически не начато. Оставшиеся 0,3 млн кв. м составляют проекты, с которыми работает Минстрой, так как эти объекты не соответствуют критериям для завершения по старым правилам и не получили от банков проектное финансирование.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Минстрой предложил исключать некомпетентных архитекторов из реестра специалистов
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев пригласил профессиональное сообщество к обсуждению этого законопроекта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС