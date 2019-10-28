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Путин поручил создать механизм развития инфраструктуры участков "дальневосточного гектара"

Об итогах этой работы правительству необходимо доложить до 1 декабря

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года представить предложения по механизму создания инженерной инфраструктуры для земельных участков, выделяемых по программе "дальневосточный гектар". Соответствующее поручение содержится в перечне, данном по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока.

"Правительству РФ представить предложения по формированию за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации механизма поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям, а также земельных участков, выделяемых по программе "дальневосточного гектара", - говорится в тексте документа.

Об итогах этой работы правительству необходимо доложить до 1 декабря 2019 года.

На встрече с гражданами Дальнего Востока, которая прошла 6 сентября, Путин заявил, что считает возможным рассмотреть вопрос о создании совместной с регионами программы обустройства инфраструктурой земельных участков, выделяемых в рамках социальных программ. Он отметил, что не хочет ничего плохого сказать о руководителях регионов, но понимает, что если они не будут чувствовать своей ответственности за качество выделяемой земли, то тогда они "будут раздавать все что угодно и где угодно в расчете на то, что федеральный бюджет должен погасить все проблемы". Таким образом он прокомментировал предложение председателя приморской региональной организации "Совет многодетных родителей" Дианы Романенко. Она рассказала президенту о том, что в регионе в последние семь лет действует программа выделения земельных участков семьям с тремя и более детьми, уже выдано порядка 8 тыс. участков, однако большинство из них расположены в труднодоступных местах и практически не обеспечены инфраструктурой. В связи с этим Романенко предложила сформировать единую федеральную целевую программу по обустройству соответствующих земель.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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