Путин поручил кабмину принять дополнительные меры по оказанию помощи обманутым дольщикам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять дополнительные меры по оказанию помощи обманутым дольщикам. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам состоявшейся 6 сентября встречи с представителями общественности Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"С учетом ранее данных поручений дополнительно рассмотреть вопрос о завершении строительства проблемных многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства и сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены", - говорится в тексте поручения.

Также глава государства поручил в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению из-за рубежа в РФ соотечественников "предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки лиц, переселяющихся на территории приоритетного заселения в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности".