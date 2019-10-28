Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил кабмину принять дополнительные меры по оказанию помощи обманутым дольщикам

Соответствующее поручение дано по итогам состоявшейся 6 сентября встречи с представителями общественности Дальневосточного федерального округа

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять дополнительные меры по оказанию помощи обманутым дольщикам. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам состоявшейся 6 сентября встречи с представителями общественности Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"С учетом ранее данных поручений дополнительно рассмотреть вопрос о завершении строительства проблемных многоквартирных домов, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства и сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены", - говорится в тексте поручения.

Также глава государства поручил в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению из-за рубежа в РФ соотечественников "предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки лиц, переселяющихся на территории приоритетного заселения в целях осуществления фермерской и иной деятельности в сельской местности".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин поручил создать механизм развития инфраструктуры участков "дальневосточного гектара"
Об итогах этой работы правительству необходимо доложить до 1 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС