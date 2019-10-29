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Forbes назвал самых надежных застройщиков

В тройку лидеров вошли Группа компаний "ПИК", "Эталон Групп" и "Группа ЛСР"
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Журнал Forbes составил рейтинг самых надежных застройщиков. В тройку лидеров вошли Группа компаний "ПИК", "Эталон Групп" и "Группа ЛСР", следует из материала издания.

Рейтинг надежных российский застройщиков по версии Forbes состоит из 20 компаний, выручка от продажи недвижимости в каждой превысила 50 млрд рублей за 2016-2018 годы. В список вошли "Группа компаний ПИК", "Эталон Групп", "Группа ЛСР", Setl Group, "Брусника", "Самолёт", ФСК, "Гранель", "Пионер", "Инград", "Абсолют", концерн ЮИТ, "Кортрос", ГК МИЦ, "Галс-Девелопмент", MR Group, "Донстрой", "Интеко", "А101 Девелопмент" и Capital Group.

При ранжировании Forbes использовал информацию о 100 крупнейших компаний по данным Единого реестра застройщиков. Также специалисты портала dataflat.ru по данным из Росреестра и прайс-листов застройщиков составили выборку 30 крупнейших девелоперов по выручке.

Кроме того, при составлении рейтинга самых надежных застройщиков использовались данные о росте выручки, задержках ввода объектов в эксплуатацию, имеющихся исках в суд и открытости компании.

Теги
Россия
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