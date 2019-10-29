Минстрой предложил создать BIM-центры в субъектах РФ с начала 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Центры технологий информационного моделирования в строительстве (BIM-технологий) могут появиться в субъектах РФ с первого квартала 2020 года. Об этом во вторник сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков на VI Международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

"Мы будем рекомендовать субъектам федерации и через некоторое время, думаю, методологически это закрепим, а именно в первом квартале следующего года, создать так называемые BIM-центры. Со временем такая организационная структура могла бы появиться в каждом субъекте РФ", - сказал Волков на сессии "Управление жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информационного моделирования в РФ".

По словам замминистра, BIM-центры объединят компетенции экспертизы, стройнадзора, а также бизнес и образовательные программы. Волков добавил, что примером для развития BIM-технологий мог бы стать Екатеринбург.

"Мне бы хотелось, чтобы Екатеринбург стал BIM-столицей, здесь все для этого есть. Екатеринбург очень далеко продвинулся. Одна школа по BIM уже построена, другая строится. Здесь построен прекрасный музей с использованием BIM", - отметил замминистра.

BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания, в основе которого лежит проектирование стройобъекта как единого целого. Внедрение BIM позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий, будет способствовать выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ. Переход на использование информационного моделирования в строительстве входит в число задач нацпроекта "Жилье и городская среда".