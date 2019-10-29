Магаданские власти просят увеличить субсидии на жилье сиротам

ТАСС, 29 октября. Власти Магаданской области обратились в Министерство просвещения РФ с просьбой увеличить в 2019 году на 230 млн рублей финансирование региону на приобретение жилья детям-сиротам. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства Магаданской области.

По данным властей, в жилье на данный момент нуждаются 134 жителя региона, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В это число также входят люди, которые не были обеспечены квартирами в 2018 году - 51 человек. Однако из федерального центра на эти цели региону выделили только 5,8 млн рублей. Этих средств, исходя из стоимости квадратного метра на рынке жилья в Магаданской области, хватает лишь на несколько квартир.

"Правительством Магаданской области проводится работа по изысканию дополнительных источников финансирования мероприятий по приобретению жилья для детей-сирот. В настоящее время правительством Магаданской области направлено обращение в Министерство просвещения России с просьбой о выделении дополнительных средств на указанные цели", - сказал собеседник агентства, уточнив, что области в 2019 году не хватает 230 млн рублей.

Помимо выделенных федеральным центром 5,8 млн рублей, в бюджете региона на 2019 год на покупку квартир для сирот было заложено около 574 тыс. рублей. По поручению губернатора области Сергея Носова, на эти цели направили дополнительно еще почти 33,5 млн рублей. Всего было приобретено 20 квартир, шесть находятся на стадии покупки. Еще одна квартира куплена на средства прошлого года.

Таким образом, если региональные власти не смогут найти дополнительное финансирование, из 134 человек 107 останутся в этом году без жилья.