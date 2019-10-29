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Банк ДОМ.РФ запустил ипотечную программу для бизнеса

Как сообщили в финансовой организации, недвижимость для предпринимателей покупается под залог приобретаемого объекта с первоначальным взносом от 20% и ставкой от 11,9% годовых

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ запустил программу "Бизнес-ипотека" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку нежилых помещений и апартаментов, сообщила во вторник пресс-служба финансовой организации.

"Банк ДОМ.РФ запустил "Бизнес-ипотеку" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Представители малого бизнеса смогут получить ипотечный кредит в банке на приобретение коммерческой недвижимости. На первом этапе кредит доступен для приобретения нежилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и апартаментов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что недвижимость для предпринимателей по программе "Бизнес-ипотека" покупается под залог приобретаемого объекта с первоначальным взносом от 20% и ставкой от 11,9% годовых. Кредит можно взять на сумму до 30 млн рублей и на срок до 120 месяцев. Также предприниматели малого и среднего бизнеса могут оформить льготную ипотеку по специальной ставке от 8,5%, пользуясь программой поддержки малого бизнеса Минэкономразвития России.

"Приобретая недвижимость в собственность, клиент существенно уменьшает свою нагрузку по арендным платежам. Приобретаемый объект коммерческой недвижимости можно использовать для ведения собственного бизнеса или сдать его в аренду и получить дополнительный доход", - приводятся в сообщении слова директора по малому бизнесу Банка ДОМ.РФ Екатерины Маландий.

Банк ДОМ.РФ - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства. Совокупный ипотечный портфель кредитной организации превышает 100 млрд рублей.

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