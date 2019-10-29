В Чечне из оползневой зоны переселят до конца года 22 семьи

ГРОЗНЫЙ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены до конца 2019 года переселить из оползневой зоны Ножай-Юртовского района республики 22 семьи, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя республики.

"В 2019 году в рамках подпрограммы Минстроя республики новое жилье будет приобретено для 22 семей, проживающих на территории высокой оползневой активности в Ножай-Юртовском районе. Основная часть работ на объекте уже выполнена. В некоторых домах приступили к отделочным работам", - говорится в сообщении.

Как сообщается, общая площадь жилья для переселенцев из оползневой зоны составит 3 тыс. кв. м.

"Для переселения граждан из оползневых зон Ножай-Юртовского района будет освоено около 115 млн рублей. Новый поселок из 21 дома находится в городе Гудермес. Он построен с учетом социальных нормативов жилой площади", - приводит пресс-служба слова замминистра строительства и ЖКХ Чечни Алисы Ибрагимовой.

Как уточнили в пресс-службе, переселение осуществляется в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан РФ". В этом году она реализуется в Грозненском, Ножай-Юртовском, Гудермесском и Надтеречном районах республики. В общей сложности жильем будет обеспечено 2 тыс. человек.