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Минстрой намерен стимулировать разработчиков программного обеспечения для BIM-технологий

Переход на использование информационного моделирования в строительстве предусмотрен нацпроектом "Жилье и городская среда"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Минстрой России планирует стимулировать разработчиков отечественного программного обеспечения для технологий информационного моделирования в строительстве (BIM-технологий). Об этом сообщил во вторник журналистам замглавы министерства Дмитрий Волков на VI Международном форуме высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

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"Мы думаем, что надо поддерживать производителей отечественного программного обеспечения для BIM", - сказал он.

По словам Волкова, это может быть сделано двумя способами. Во-первых, планируется рассмотреть возможность передавать информационную модель с этапа на этап в нативном формате - в формате самого производителя. "Второе - мы будем думать над формами субсидирования производителей", - добавил замминистра.

BIM (Building Information Modeling) - информационное моделирование здания, в основе которого лежит проектирование стройобъекта как единого целого. Внедрение BIM позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить риски на всех этапах жизненного цикла зданий, будет способствовать выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ. Переход на использование информационного моделирования в строительстве входит в число задач нацпроекта "Жилье и городская среда".

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.

Теги
Россия
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