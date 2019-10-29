Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой направил проект стратегии ЖКХ на обсуждение ведомствам

Окончательный вариант стратегии, по словам главы ведомства Владимира Якушева, будет готов к ноябрю-декабрю

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минстрой России направил проект стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2035 года федеральным органам исполнительной власти для дальнейшего обсуждения. Об этом журналистам во вторник сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев по итогам заседания рабочей группы по созданию документа.

"Мы сегодня находимся на стадии согласования стратегии с федеральными органами исполнительной власти. По регламентным процедурам, в течение десяти дней мы получим обратную связь, после чего документ будет представлен на площадку правительства", - отметил министр.

При этом он добавил, что окончательный вариант стратегии будет готов к ноябрю-декабрю. "Думаю, в правительство на утверждение он попадет до нового года", - уточнил Якушев.

Основной целью стратегии развития ЖКХ до 2035 года станет обеспечение граждан качественными и доступными коммунальными услугами.

Стратегия будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, кадровой политике. Документ также будет учитывать отраслевые стратегии развития, нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Экология".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Минстрой предложил принимать решение о капремонте домов исходя из степени их износа
Как заявили в ведомстве, для этого необходимо усовершенствовать систему технического учета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС