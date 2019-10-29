Минстрой направил проект стратегии ЖКХ на обсуждение ведомствам

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минстрой России направил проект стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2035 года федеральным органам исполнительной власти для дальнейшего обсуждения. Об этом журналистам во вторник сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев по итогам заседания рабочей группы по созданию документа.

"Мы сегодня находимся на стадии согласования стратегии с федеральными органами исполнительной власти. По регламентным процедурам, в течение десяти дней мы получим обратную связь, после чего документ будет представлен на площадку правительства", - отметил министр.

При этом он добавил, что окончательный вариант стратегии будет готов к ноябрю-декабрю. "Думаю, в правительство на утверждение он попадет до нового года", - уточнил Якушев.

Основной целью стратегии развития ЖКХ до 2035 года станет обеспечение граждан качественными и доступными коммунальными услугами.

Стратегия будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, кадровой политике. Документ также будет учитывать отраслевые стратегии развития, нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Экология".