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Минстрой станет заказчиком государственной информационной системы ЖКХ

Это позволит министерству получать более полные сведения

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект об определении Минстроя заказчиком государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), что позволит министерству получать более полные сведения в данной сфере. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас полномочиями заказчика, ответственного за создание, эксплуатацию и модернизацию этой системы, наделено Минкомсвязи. На сегодняшний день Минстрой России осуществляет функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ. Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, целесообразность передачи министерству функции заказчика ГИС ЖКХ обусловлена тем, что это позволит аккумулировать "актуальную информацию о состоянии сферы жилищно-коммунального хозяйства РФ".

"Законопроект позволит Минстрою России более полно и всесторонне организовать процесс рассмотрения обращений граждан и организаций, благодаря наличию всей необходимой информации в данной сфере. Вместе с тем принятие законопроекта окажет положительное влияние на регулирование сферы жилищно-коммунального хозяйства Минстроем России на основе данных системы ГИС ЖКХ", - сказано в пояснительной записке. Необходимые поправки предлагается внести в закон о ГИС ЖКХ.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Оператором системы выступает "Почта России".

Как заявил ранее замглавы Минстроя Максим Егоров, министерство намерено существенно оптимизировать работу информационной системы.

Теги
Россия
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