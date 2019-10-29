Комиссии удовлетворили более 60% обращений по пересмотру кадастровой стоимости

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Комиссии по пересмотру кадастровой стоимости за январь-сентябрь 2019 года удовлетворили почти 63% заявлений собственников недвижимости. Об этом говорится в сообщении Росреестра.

"За январь-сентябрь 2019 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Росреестре, рассмотрели 20 110 заявлений в отношении 31 760 объектов недвижимости. Доля решений, принятых комиссиями в пользу заявителей, составила 62,8%. Суммарная величина кадастровой стоимости до рассмотрения заявлений в комиссиях составляла 895 млрд рублей, после - 593 млрд рублей, что свидетельствует о ее снижении на 33,8%", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Росреестре, граждане могут обратиться в суд или в комиссии, если у них есть документы, которые подтверждают недостоверность сведений об объекте недвижимости при определении его кадастровой стоимости или для уточнения кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки.

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики и утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон "О государственной кадастровой оценке", в соответствии с которым кадастровая оценка проводится региональными властями через подведомственные им государственные бюджетные учреждения. В 2018 году по правилам, установленным законом, кадастровая оценка проводилась в 35 регионах, в 2019 году такая оценка ведется в 64 регионах.