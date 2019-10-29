Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комиссии удовлетворили более 60% обращений по пересмотру кадастровой стоимости

Всего за январь-сентябрь 2019 года комиссии рассмотрели более 20 тыс. заявлений

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Комиссии по пересмотру кадастровой стоимости за январь-сентябрь 2019 года удовлетворили почти 63% заявлений собственников недвижимости. Об этом говорится в сообщении Росреестра.

"За январь-сентябрь 2019 года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Росреестре, рассмотрели 20 110 заявлений в отношении 31 760 объектов недвижимости. Доля решений, принятых комиссиями в пользу заявителей, составила 62,8%. Суммарная величина кадастровой стоимости до рассмотрения заявлений в комиссиях составляла 895 млрд рублей, после - 593 млрд рублей, что свидетельствует о ее снижении на 33,8%", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в Росреестре, граждане могут обратиться в суд или в комиссии, если у них есть документы, которые подтверждают недостоверность сведений об объекте недвижимости при определении его кадастровой стоимости или для уточнения кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки.

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики и утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон "О государственной кадастровой оценке", в соответствии с которым кадастровая оценка проводится региональными властями через подведомственные им государственные бюджетные учреждения. В 2018 году по правилам, установленным законом, кадастровая оценка проводилась в 35 регионах, в 2019 году такая оценка ведется в 64 регионах.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минстрой предложил принимать решение о капремонте домов исходя из степени их износа
Как заявили в ведомстве, для этого необходимо усовершенствовать систему технического учета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС