Объем введенного в эксплуатацию жилья в Чечне за 9 месяцев 2019 года вырос на 19,2%

ГРОЗНЫЙ, 29 октября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Чеченской Республике с января по сентябрь текущего года вырос на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"В январе-сентябре 2019 года введено в эксплуатацию 344 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 119,2% к уровню января-сентября 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что общая площадь жилых помещений, построенных индивидуальными застройщиками, составила 323,4 тыс. кв. метров, что на 24,4% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Всего объем работ, выполненных в регионе по виду деятельности "Строительство", за девять месяцев текущего года составил 41,9 млрд руб., что на почти на 30% меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года.