Замгенпрокурора РФ: в Астраханской области около 90% домов требуют ремонта или сноса

АСТРАХАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Жилищный фонд Астраханской области насчитывает около 5,6 тыс. многоквартирных домов, из них около 90% нуждаются в ремонте или сносе. Об этом во вторник в Астрахани сообщил заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть в ходе совещания по вопросам эффективности мер в сферах капремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилья.

"Жилищный фонд [региона] насчитывает около 5600 многоквартирных домов. Из них порядка 90% находится в неудовлетворительном состоянии. На этом фоне программы капремонта и расселения аварийного жилья являются неполными, а которые утверждены, исполнялись низкими темпами", - отметил Кикоть.

По его словам, уровень собираемости взносов на капремонт в регионе один из самых низких в округе и стране - всего 62%. Задолженность по уплате взносов превысила полмиллиарда рублей, но претензионная работа фактически не ведется. Это влияет в том числе на уровень исполнения программы капремонта в регионе. При этом чиновники, указал он, незаконно вносят изменения в программу и переносят ремонт домов на несколько лет вперед.

"Для понимания масштабов манипуляции статистики нами в ходе проверок выявлено 900 таких домов", - подчеркнул Кикоть.

Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть 16 июля на совещании в Астрахани подверг критике работу по расселению граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов. После его поездки в регион и проверки строительной сферы региона было возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов; сообщалось о 32 фигурантах дел, которым были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий. Основные нарушения были связаны с проведением капремонта в многоквартирных домах и переселением граждан из аварийного жилья.