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Половина введенного в январе - сентябре в России жилья построена в 12 регионах

В тройке лидеров оказались Московская область, Москва и Краснодарский край

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Половина введенного в России в январе - сентябре жилья пришлась на двенадцать регионов, говорится в сообщении Росстата, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) осуществлялись в Московской области, где введено 11,8% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве - 7,4%, Краснодарском крае - 5,9%, Ростовской области - 3,7%, Республике Татарстан - 3,6%, Ленинградской области - 3,4%, Башкирии - 3,2%, Свердловской области - 2,4%, Воронежской области - 2,3%, Санкт-Петербурге - 2,2%, Новосибирской области - 2,1%, Нижегородской области - 2,0%. В указанных субъектах Российской Федерации построена половина общей площади жилья, введенной в России", - говорится в сообщении.

В целом, по данным Росстата, за первые девять месяцев года в России ввели в эксплуатацию 48,6 млн кв. м жилья, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом жилых домов, построенных на садовых участках (Росстат с августа начал вести такую статистику), общий объем ввода составил 48,9 млн кв. м.

Наибольший рост объемов ввода жилья зарегистрирован в Москве: 3,637 млн. кв. м, что превышает прошлогодний показатель в два раза. Также значительное увеличение ввода отмечено в Брянской области (51,1% по сравнению с прошлым годом), Воронежской (74,6%), Смоленской области (49,3%), Тверской (73,5%), Мурманской областях (47%), Карачаево-Черкесии (48,6%) и Тыве (40,6%), Пензенской области (56,8%), Забайкальском крае (40,5%) и Амурской области (49,1%).

В то же время в некоторых регионах специалисты зарегистрировали спад ввода жилья в эксплуатацию при значительных объемах строительства. Снижение, в частности, наблюдалось в Санкт-Петербурге (на 24,9% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года), Ленинградской (-19,6%) и Московской (-9,6%) областях.

Доля индивидуального домостроения в общей площади построенного жилья, по данным Росстата, составила 51,7%. Причем в некоторых регионах этот показатель составил от 91,6% до 97,9%. Речь идет о Республике Алтай, Чечне, Забайкальском и Камчатском краях и Мурманской области. В Еврейской автономной области с января по сентябрь были построены только индивидуальные дома.

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