Минстрой предложил регионам изучить опыт Москвы по представлению проектов зданий в 3D

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Минстрой России предложил регионам изучить опыт Москвы, где застройщиков при получении архитектурно-градостроительных решений (АГР) обязали предоставлять на экспертизу 3D-модели зданий. Такое мнение ТАСС во вторник высказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков в кулуарах VI Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

АГР предполагает согласование с публичной властью того, как выглядит здание. С 31 октября 2019 года в соответствии с постановлением правительства Москвы в обязательный перечень документов будут включены схемы комплексного благоустройства участка, сведения об отделке квартир, 3D-модель здания.

"Мне представляется, что это полезно. К этому опыту надо другим субъектам присмотреться, аккуратно примерить на себя", - сказал замминистра.

По словам Волкова, чем тщательнее продумываются и согласовываются проектные решения на ранних этапах, тем лучше и для застройщика, и для публичной власти. "Однако мы точно не хотим делать это обязательным на федеральном уровне", - добавил замминистра.

Волков пояснил, что в Москве качество процедуры основано на многолетнем опыте и четком административном регламенте. "Если это убрать, может получиться обратный эффект, процедура станет барьером", - сказал он.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.