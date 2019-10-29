В фонде моногородов опровергли сообщения о резком сокращении их списка

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Список моногородов России, куда входит 321 муниципалитет, не планируют существенно сокращать в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда Моногорода.РФ.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на ответственного секретаря экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павла Склянчука сообщила, что количество моногородов в России может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.

"Вопрос о резком сокращении списка моногородов не стоит. Пересмотр не может произойти одномоментно. Это сложная процедура в несколько этапов", - сказали в пресс-службе.

В фонде также уточнили, что процесс лишения этого статуса потребует времени, пока к экономически устойчивым моногородам можно отнести свыше 20 муниципалитетов из всего списка. "При обновлении перечня важно сделать акцент на максимальной правдивости - то есть детально перепроверить моногорода в их актуальном состоянии. На сегодня свыше 20 моногородов можно отнести к экономически устойчивым, они добились высоких результатов. Это Череповец, Набережные Челны, Тольятти, Невинномысск и другие", - пояснили в пресс-службе.

При этом в фонде не уточнили, когда может начаться пересмотр списка и лишения муниципалитетов данного статуса, так как это зависит от сроков формирования новой госпрограммы развития моногородов. "Что касается новой программы - проект сейчас дорабатывается Минэкономразвития России с учетом предложений, полученных от Министерства финансов РФ", - отметили в пресс-службе фонда.

О новой госпрограмме

Как сообщала в июле глава фонда Моногорода.РФ Ирина Макиева, новая госпрограмма по развитию моногородов может начать функционировать с 1 января 2020 года, объем финансирования должен составить 10-11 млрд рублей ежегодно до 2024 года. Предполагалось, что проект программы будет утвержден осенью, а финансирование начнется с 1 января 2020 года.

По словам Макиевой, госпрограмма должна состоять из трех подпрограмм, которые нацелены на нормативное регулирование, новые финансовые меры поддержки и интеграцию с нацпроектами.