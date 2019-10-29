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Мутко: государство выделит около 500 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья

Это практически по 40 млрд рублей в год, отметил вице-премьер

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Около 10,5 млн кв м аварийного жилого фонда планируется расселить до 2024 года, на эти цели из федерального бюджета выделят около 500 млрд рублей. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале.

"Мы до 2024 года должны расселить около 10,5 млн кв м аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года. Эта огромная программа будет делаться за счет средств федерального бюджета. Это практически по 40 млрд рублей в год, всего под 500 млрд рублей мы выделим только на капитальный ремонт, на переселение людей", - сказал Мутко.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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