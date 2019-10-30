Глава Минстроя: опыт реновации Москвы стоит переносить в регионы с учетом их специфики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Российские регионы могут перенимать у Москвы опыт реновации жилищного фонда, учитывая при этом местную специфику. Такое мнение высказал в среду глава Минстроя РФ Владимир Якушев на выездном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в Екатеринбурге.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 29 октября внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о реновации жилищного фонда в РФ. Как отмечается в пояснительной записке к документу, "имеется опыт проведения реновации в Москве, который следует учитывать, но нельзя некритически перенести на другие субъекты РФ", поскольку этому препятствуют отдельные положения Жилищного кодекса РФ и других федеральных законов, а также другие регионы "не обладают такими финансовыми возможностями, которыми располагает столица". В связи с этим проведение реновации на территории всей страны нуждается в создании законодательной базы на федеральном уровне, считают разработчики.

По словам Якушева, когда готовился законопроект о реновации в Москве, механизмы бурно обсуждались. Он отметил, что у столичной программы реновации много хороших наработок, однако нужно понимать специфику регионов. "Я бы все-таки не говорил, что этот механизм можно взять и наложить на всю карту страны, везде своя специфика <...> Вот на это нужно обратить внимание, найти золотую середину", - сказал министр в ходе дискуссии "Комплексное развитие территорий городов как способ обеспечения увеличения объемов жилищного строительства".

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.