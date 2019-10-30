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В Совфеде призвали изменить механизм выбора подрядчика бюджетных строек в России

Сенатор Олег Ковалев добавил, что нужно пересмотреть и требования к экспертизе проектов, сделать акцент на качестве строительных материалов, их прочности и энергоэффективности

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Процедуру выбора подрядчика для строек за счет бюджета на торгах необходимо изменить. Такое мнение высказал в среду в ходе круглого стола по проблеме незавершенного строительства член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Ковалев.

"Та контрактная система, когда мы по итогам торгов определяем подрядную организацию только по деньгам, никак стройке не подходит <...> Какие проекты сейчас попадают в долгострои? Когда выигрывает компания с авторучкой и компьютером, без людских ресурсов и опыта строительства", - сказал сенатор.

Он отметил, что необходимо ввести дополнительный этап отбора компаний. "Надо проводить отбор строительных компаний по их истории, что они строили, какой профессиональный состав, обладают ли они оборотными [средствами], достаточной механовооруженностью <...> Это позволит уйти от долгостроев, которые возникают в результате судебных тяжб, когда зашел подрядчик и не смог построить. Ведь пока идут тяжбы, невозможно привлечь нового подрядчика, а это ведет к появлению нового долгостроя. Надо этого не допустить", - сказал Ковалев.

Сенатор добавил, что нужно пересмотреть и требования к экспертизе проектов, сделать акцент на качестве строительных материалов, их прочности и энергоэффективности. Он уточнил, что предложения по снижению числа проблемных строек направлены в правительство РФ.

Ранее Счетная палата провела анализ завершения бюджетных строек в регионах России. По данным ведомства, на сегодня в стадии строительства находятся 71,3 тыс. объектов, среди них 3,3 тыс. относятся к долгостроям, 5,7 тыс. - к брошенным объектам. Общий объем вложений в проблемные стройки составляет около 1,5 трлн рублей.

Теги
Ковалев, Олег ИвановичРоссия
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