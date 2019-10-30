РФПИ обсуждает с ГК "ПИК" возможность строительства завода в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 30 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает с группой компаний "ПИК" возможность строительства завода в Саудовской Аравии, а также активное участие девелопера в программе строительства в этой стране, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах форума Future Investment Initiative ("Инвестиционная инициатива будущего"), который проходит в Эр-Рияде.

"Мы вчера очень активно продвинулись по теме туризма и строительства в Саудовской Аравии. С той же группой "ПИК" мы обсуждаем возможность строительства завода в Саудовской Аравии и активное участие группы "ПИК" в масштабной программе строительства, которая происходит в Саудовской Аравии", - сказал Дмитриев.

Как сообщили в пресс-службе ГК "ПИК", в Саудовской Аравии существует высокий спрос на строительные технологии компании, однако подробности проектов, в реализации которых девелопер может принять участие, не уточняются.

"Мы видим большой интерес и спрос на строительные технологии "ПИК" в Саудовской Аравии. Многие страны сталкиваются с острой нехваткой доступного и качественного жилья, поэтому компания получает много запросов на технологию и строительство промышленных комплексов для производства индустриального и модульного жилья. Это позволит решить проблему жилищного кризиса в развивающихся странах", - приводятся в сообщении пресс-службы слова президента ГК "ПИК" Сергея Гордеева.

ГК "ПИК" - крупнейший российский девелопер и крупнейший застройщик в Москве и Подмосковье. Основным акционером группы с долей 59% является Сергей Гордеев, 23% - у ВТБ.

В новость были внесены изменения (16:27 мск) — добавлен комментарий ГК "ПИК".