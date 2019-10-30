Каждый четвертый стройобъект в России имеет серьезные ошибки до экспертизы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Экспертиза выявляет серьезные ошибки на каждом четвертом объекте строительства в РФ. Об этом в среду на форуме высотного и уникального строительства 100+ в Екатеринбурге сообщил начальник ФАУ "Главгосэкспертиза России" Игорь Манылов.

"Концепция нашего института нацелена на то, чтобы переходить от нормоконтроля <...> к некоему комплексному сопровождению стройки. Когда одни хорошо проектируют, а другие хорошо проверяют - такой способ отношений уже ушел в прошлое. Но мы не можем от него резко отказаться, сказать, что <...> с завтрашнего дня никому не надо ходить на экспертизу. Так мы сделать тоже не можем как минимум потому, что каждый четвертый объект содержит серьезные ошибки", - сказал он.

100+ Forum Russia проходит с 29 октября по 1 ноября. Это международный конгресс и выставка, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.