"Почта России" получает права на передаваемую ей недвижимость в ходе акционирования

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Почта России" получает права на объекты недвижимости, переданные ей после акционирования, говорится в сообщении пресс-служба Росреестра.

"Росреестром осуществляется государственная регистрация прав собственности АО "Почта России" на переданные ему объекты недвижимости, переданные ему в результате его акционирования. Росреестр констатирует, что первые заявления для регистрации прав собственности АО "Почта России" начали поступать 21 октября 2019 года", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Росреестра, на 30 октября 2019 года зарегистрировано 62,4% объектов недвижимости, переданных "Почте России" (более 17 тыс. из более 27 тыс. объектов).

На сегодня регистрация прав завершилась в Республике Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, Карачаево-Черкесии, Камчатском крае, Амурской, Астраханской, Белгородской, Ивановской, Магаданской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Смоленской, Томской, Тюменской, Ярославской областях, Еврейской автономной областях, Чукотском, Ямало-Ненецком автономном округе и Москве.

Федеральный закон о реорганизации "Почты России", подразумевающий преобразование федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, вступил в силу 1 октября 2018 г. Через год "Почта России" завершила все процедуры реорганизации из ФГУП и стала акционерным обществом.

За год "Почта России" провела сплошную инвентаризацию активов и обязательств предприятия, оформление и регистрацию прав на недвижимое имущество, уточнение характеристик объектов недвижимого имущества в данных бухгалтерского учета, по результатам которых подготовлен проект передаточного акта. В передаточный акт, в том числе включено более 27 тыс. объектов недвижимого имущества и земельных участков, среди которых крупнейшие инфраструктурные логистические центы предприятия.