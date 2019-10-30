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Глава Минстроя считает, что застройка приаэродромных территорий требует компромиссов

Владимир Якушев пояснил, что требуется откорректировать несколько аспектов, которые находятся в компетенции не только Минстроя, но и Роспотребнадзора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Проблема застройки приаэродромных территорий требует компромиссных решений. Такое мнение высказал в среду журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев после пленарного заседания Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum, проходящего в Екатеринбурге.

"В ближайшее время мы выйдем на компромиссные решения, которые позволят и не остановить стройку, но и думать о людях, над которыми летают самолеты. Должно быть найдено сбалансированное решение", - сказал министр.

По словам Якушева, Минстрой будут следить за ситуацией, поскольку ряд аспектов требует корректировки. Министр пояснил, что эти аспекты лежат в компетенции не только Минстроя, но и Роспотребнадзора.

В понедельник газета "Ведомости" писала, что Роспотребнадзор может изменить границы приаэродромных территорий. По данным издания, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору ослабить ограничения по уровню шума от самолетов. По инфoрмации, которую привели изданию сотрудники трех московских аэропортов, при оценке только по эквивалентнoму уровню шума приаэродромные территории аэрoпортов сократятся в несколько раз. У Шереметьева пo действующему СанПиНу она сoставляет 160 тыс. га, при оценке только по эквивалентнoму шуму - 45 тыс. га. У Внукoва территория сoкратится со 184 тыс. до 61 тыс. га. У Домодедoва - с 298 тыс. до 50 тыс. га.

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Россия
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