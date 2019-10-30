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Минстрой планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Китаем к лету 2020 года

Как сообщили в российском ведомстве, одним из пунктов сотрудничества может быть обмен опытом по индивидуальному строительству индустриальным способом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Минстрой России планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Китайской Народной Республикой в строительной сфере к началу лета 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель главы Минстроя Никита Стасишин в кулуарах форума "100+ Forum Russia" в Екатеринбурге.

"Будем готовить меморандум о сотрудничестве. Он может быть подписан к началу лета", - сказал Стасишин.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минстроя, предполагается, что одним из пунктов сотрудничества может быть обмен опытом по индивидуальному строительству индустриальным способом.

"Для нас действительно важно развивать сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Для его углубления и укрепления профильного взаимодействия мы хотели бы приступить к созданию подкомиссии по строительству и городскому развитию в рамках Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств", - добавил Стасишин.

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РоссияКитай
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