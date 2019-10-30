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Минстрой проработает предложения по участию компаний РФ в строительстве жилья в Венесуэле

Министр жилищного строительства республики Ильдемаро Моисес Вильяроэлем в ходе встречи с главой российского министерства Владимиром Якушевым отметил, что в стране наблюдается большой дефицит жилья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев поручил проработать возможность участия российских компаний в строительстве жилья в Венесуэле. Соответствующее поручение дано по итогам встречи главы Минстроя России с министром жилищного строительства Венесуэлы Ильдемаро Моисес Вильяроэлем на полях Всемирного дня городов в Екатеринбурге 30 октября.

"Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев поручил профильным структурам ведомства проработать предложения по участию российской стороны на рынке жилищного строительства Венесуэлы", - говорится в сообщении пресс-службы Минстроя России.

Министр жилищного строительства Венесуэлы в ходе встречи выразил заинтересованность в участии российских организаций в проектах жилищного строительства на территории Венесуэлы. В настоящее время, отметил он, в республике наблюдается большой дефицит жилья. Как пояснил Вильяроэль, для решения этой задачи министерство народной власти жилищного строительства и коммунального хозяйства Венесуэлы в целях реализации национальной программы "Жилье" планирует привлекать иностранных девелоперов, в первую очередь из стран дружественных государству, одной из которых является Российская Федерация, говорится в сообщении. Стороны договорились, что Венесуэла направит в Минстрой России пакет предложений и характеристик необходимых объектов.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссия
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